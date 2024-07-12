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Какое время отводится мобилизованным для подготовки

12 июля 2024 14:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Продолжительность подготовки для мобилизованных граждан
Подготовка мобилизованных. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские граждане, до войны не проходившие военную службу, после мобилизации направляют в учебные центры для подготовки. После 7-20 дней подготовки они могут быть направлены в подразделения, ведущие боевые действия.

Об этом говорится в материале Ассоциации юристов Украины.

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Согласно действующему законодательству, мобилизованные граждане, до войны не проходившие военную службу, не могут попасть на фронт сразу после территориального центра комплектования.

Такие лица направляются на подготовку в специальные учебные центры Вооруженных Сил Украины.

Продолжительность подготовки мобилизованных

Продолжительность подготовки может отличаться в зависимости от сложности специальности. Базовый срок военной подготовки — от 7 до 20 дней.

Только после этого мобилизованные военнослужащие могут быть направлены в подразделения, ведущие боевые действия на востоке или юге Украины.

Напомним, что вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БВВП). Известно, кто его должен пройти и как это происходит.

Добавим, бывший командир "Азова" Максим Жорин заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения России бойцы сразу шли выполнять боевые задания, времени на подготовку не было. Сейчас ситуация поменялась.

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