Обмежено придатні — нові статуси для обмежено придатних

Перевірка обмежено придатного. Фото: УНІАН

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни після повторної військово-лікарської комісії можуть отримати різні статуси. Це може бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Статус "обмежено придатний" скасовано

До 2024 року в Україні існував особливий статус військовозобов’язаних — "обмежено придатний".

Зміни до законодавства, які були затверджені навесні 2024 року, анулювали цей статус.

Згідно з цими змінами, громадянин, який мав статус "обмежено придатний", має обов’язково пройти повторну військово-лікарську комісію для визначення його придатності чи непридатності до військової служби.

Коли обмежено придатних після ВЛК не пошлють на фронт

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, який статус можуть отримати колишні обмежено придатні після повторної ВЛК.

Звісно ж, їх можуть визнати придатними до служби у ЗСУ без обмежень. Але існують й інші варіанти.

"Після проходження ВЛК вас можуть визнати "придатним до служби в ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони". Такий статус не дає права командирам направляти вас на лінію бойового зіткнення та призначати на посади, які пов'язані зі значними фізичними та психологічними навантаженнями", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким трьом категоріям обмежено придатних дозволять не проходити ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про строки проходження ВЛК для обмежено придатних.