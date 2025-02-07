Мобілізація в Україні 2025 — кому з обмежено придатних дозволять не проходити ВЛК

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Як відомо, раніше в Україні обмеженого придатні до військової служби громадяни були зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Проте, у зв'язку з тим, що більша частина не встигла цього зробити, терміни вирішили продовжити. А разом з ними можуть змінити й деякі інші важливі умови.

Як повідомляє 24 Канал, трьом категоріям обмежено придатних можуть дозволити не проходити ВЛК. Це передбачено законопроєктом №12457, який зокрема може визначити нову дату, до якої треба буде пройти медкомісію. Наразі документ надано для ознайомлення.

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Відповідно до внесеного законопроєкту, не будуть мати обов'язку пройти повторний медичний огляд обмежено придатні, яким:

ще не виповнилося 25 років;

понад 60 років;

встановлено статус особи з інвалідністю без зазначення групи (І, II або III група).

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: mil.in.ua

Що відомо про нову дату

Як повідомив член оборонного комітету ВР, нардеп Федір Веніславський на брифінгу у четвер, 6 лютого, строки проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних попередньо можуть продовжити до 5 травня 2025 року.

Раніше ми писали, чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК без виклику ТЦК.

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