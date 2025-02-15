Ограниченно годные — новые статусы для ограниченно годных

Проверка ограниченно пригодного. Фото: УНІАН

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии могут получить различные статусы. Это может быть как полностью годен к службе, так и годен к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Статус "ограниченно годный" отменен

До 2024 года в Украине существовал особый статус военнообязанных — "ограниченно годный".

Изменения в законодательство, которые были утверждены весной 2024 года, аннулировали этот статус.

Согласно этим изменениям, гражданин, который имел статус "ограниченно годный", должен обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию для определения его пригодности или непригодности к военной службе.

Когда ограниченно годных после ВВК не пошлют на фронт

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, какой статус могут получить бывшие ограниченно годные после повторной ВВК.

Конечно же, их могут признать годными к службе в ВСУ без ограничений. Но существуют и другие варианты.

"После прохождения ВВК вас могут признать "годным к службе в ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Такой статус не дает права командирам направлять вас на линию боевого соприкосновения и назначать на должности, которые связаны со значительными физическими и психологическими нагрузками", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каким трем категориям ограниченно годных разрешат не проходить ВВК.

Добавим, мы сообщали о сроках прохождения ВВК для ограниченно годных.