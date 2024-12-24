Висновки ВЛК - коли можуть бути неправомірними

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: protocol.ua

Рішення військово-лікарської комісії про придатність громадянина до служби за контрактом може бути неправомірним. Але лише у тому випадку, якщо військовозобов’язаний не подавав заяву на зарахування його до ЗСУ на контрактній умові.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Несподіване рішення ВЛК

До юристів звернувся з питанням громадянин, якому у висновку військово-лікарської комісії вказали, що він є придатним до військової служби за контрактом у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ та ін.

Громадянин поцікавився, наскільки законним є таке рішення ВЛК, бо він проходив комісію як потенційний мобілізований, а не як людина, що прагне підписати контракт.

Коли рішення ВЛК є неправомірним

Юрист Владислав Дерій зазначив, що подібне рішення може бути ухвалене тільки тоді, коли військовозобов’язаний громадянин, який проходив ВЛК, є кандидатом на службу в ЗСУ за контрактом.

"Якщо Ви не подавали заявку на службу за контрактом, то такий висновок ВЛК неправомірний", — запевнив юрист.

Дерій припустив, що цьому громадянину, коли він прийде з висновком ВЛК до територіального центру комплектування, запропонують підписати контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК не має права направляти громадян на ВЛК.

Також ми повідомляли про те, які три документи мають видати громадянам, які пройшли військово-лікарську комісію.