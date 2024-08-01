Військово-лікарська комісія - частота проходження - вимоги наказу МО

Військово-лікарська комісія. Фото: "Трибуна Бровари"

Військовозобов’язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію у мирний час кожні п’ять років. Під час дії воєнного стану ситуація змінюється, і ВЛК треба проходити значно частіше.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коментуючи ситуацію із військово-лікарськими комісіями, Юрій Айвазян наголосив, що закон визначає різні інтервали для проведення військово-лікарських комісій.

Так, у мирний час постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби є чинна протягом п’яти років з дня закінчення медичного огляду.

Як часто треба проходити ВЛК під час війни

Коли ж у країні оголошується воєнний стан, ситуація змінюється, підкреслив юрист.

"Постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду", — зазначив Айвазян.

Таким чином, військово-лікарську комісію під час дії воєнного стану треба проходити щороку.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.