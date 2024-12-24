Выводы ВВК – когда могут быть неправомерными

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии Фото: protocol.ua

Решение военно-врачебной комиссии о пригодности гражданина к службе по контракту может быть неправомерным. Но только в том случае, если военнообязанный не подавал заявление на зачисление его в ВСУ на контрактных условиях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился с вопросом гражданин, которому в заключении военно-врачебной комиссии указали, что он пригоден к военной службе по контракту в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных ВУЗах и т.д.

Гражданин поинтересовался, насколько законно такое решение ВВК, потому что он проходил комиссию как потенциальный мобилизованный, а не как человек, стремящийся подписать контракт.

Когда решение ВВК неправомерно

Юрист Владислав Дерий отметил, что подобное решение может быть принято только тогда, когда военнообязанный гражданин, проходивший ВВК, является кандидатом на службу в ВСУ по контракту.

"Если Вы не подавали заявку на службу по контракту, то такой вывод ВВК неправомерен", — заверил юрист.

Дерий предположил, что этому гражданину, когда он придет с выводом ВВК в территориальный центр комплектования, будет предложено подписать контракт с ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК не вправе направлять граждан на ВВК.

Также мы сообщали о том, какие три документа должны выдать гражданам, прошедшим военно-врачебную комиссию.