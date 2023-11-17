Рекрутинг у ЗСУ — в Міноборони відповіли, якою буде зарплата бійців

Українські військовослужбовці готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, нещодавно Міністерство оборони України спільно з організацією Lobby X запустили перший проєкт з рекрутингу до лав ЗСУ. Звичайно, одне з питань, яке зацікавило українців, на які заробітні плати зможуть розраховувати рекрутовані до війська бійці.

Тож, надала відповідь на це питання заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Так, за її словами, заробітна плата бійців Збройних сил України, яких рекрутують, залежатиме від кількох факторів, а саме:

посада, яку займає військовослужбовець;

особливі завдання, які виконує військовий.

"Грошове забезпечення визначено законом залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", — розповіла Калмикова.

Як пояснила заступниця міністра оборони, грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від забезпечення мобілізованого, чи того, хто підписав контракт. "Вилка виплат" враховує зарплату "з бойовими й без бойових".

Тобто, 25 тисяч гривень отримуватимуть військові без бойових, а 125 тисяч гривень — з бойовими, якщо людина проводить цілий місяць на передовій.

Варто заважити, що нещодавно Міністерство оборони запустило сайт з усіма деталями грошового забезпечення та соціального захисту військових. На ньому також є калькулятор, де можна самому порахувати своє грошове забезпечення.

Раніше ми писали, що в Міноборони почали рекрутингову кампанію до ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров затвердив нові умови набору людей до лав ЗСУ.

Також у Міноборони розповіли, скільки бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.