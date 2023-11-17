Рекрутинг в ВСУ — в Минобороны ответили, какой будет зарплата бойцов

Украинские военнослужащие готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, недавно Министерство обороны Украины совместно с организацией Lobby X запустили первый проект по рекрутингу в ряды ВСУ. Конечно, один из интересующих украинцев вопросов, на какие заработные платы смогут рассчитывать рекрутированные в армию бойцы.

Ответила на этот вопрос заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Так, по ее словам, заработная плата рекрутированных бойцов Вооруженных сил Украины будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

должность, которую занимает военнослужащий;

особые задачи, выполняемые военным.

"Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи или воюет непосредственно, например, на первой линии", — рассказала Калмыкова.

Как пояснила заместитель министра обороны, денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от обеспечения мобилизованного или подписавшего контракт. "Вилка выплат" учитывает зарплату "с боевыми и без боевых".

То есть 25 тысяч гривен будут получать военные без боевых, а 125 тысяч гривен — с боевыми, если человек проводит целый месяц на передовой.

Стоит отметить, что недавно Министерство обороны запустило сайт со всеми деталями денежного довольствия и социальной защиты военных. На нем также есть калькулятор, где можно самому посчитать свое денежное довольствие.

Ранее мы писали, что в Минобороны начали рекрутинговую кампанию в ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил новые условия набора людей в ряды ВСУ.

Также в Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.