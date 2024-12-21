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Какой должна быть справедливая мобилизация — ответ офицера ВСУ

21 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Офицер ВСУ объяснил, какой должна быть справедливая мобилизация
Офицер ВСУ Алексей Герман. Фото: facebook.com/kms.german
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Государство должны оборонять абсолютно все граждане. Если же военнообязанный не хочет защищать свою страну, значит ему в этой стране не место.

Такое мнение в пятницу, 20 декабря, высказал в интервью 24 каналу начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман.

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Офицер ВСУ отметил, что несправедливо, когда человек с двумя шаровыми отверстиями в организме и пятью контузиями воюет, а кто-то сидит. В частности, в Киеве на дорогах пробки из автомобилей, тогда как на фронте не хватает бойцов.

"Справедливо, чтобы шли все. Или нас в карты проиграли, или мы какие-то другие, или у меня здесь детей нет или жены? Я как-то отличаюсь от того парня, который не пошел на войну? Он умнее меня? Не хотят служить — прочь из Украины, прочь право голосовать, прочь зарплаты. Значит нет у вас государства, парни", — подчеркнул Алексей Герман.

Напомним, советник комитета Верховной Рады Назарий Волынянский заявил, что мобилизационный возраст в Украине снизят до 18–20 лет. По его словам, это произойдет уже в начале 2025 года.

Ранее экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на фронте нужен миллион мужчин. Обеспечить такое количество личного состава могут только ТЦК и СП.

армия военный призыв мобилизация война в Украине военнообязанные фронт

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