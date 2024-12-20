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Ветеран АТО заявив, що Україні треба мільйон чоловіків на фронті

20 грудня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Євген Дикий заявив, що Україні треба на фронті мільйон чоловіків з автоматами
Ветеран АТО Євген Дикий. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Україні необхідно, щоб на фронті могли воювати мільйон чоловіків. Таку кількість особового складу зможуть забезпечити лише ТЦК, попри всі недоліки своєї діяльності.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив Євген Дикий, екскомандир взводу батальйону "Айдар" та ветеран АТО.

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"ТЦК спускають суто кількісний план, без уточнення про якість. Вони просто мають дати відповідну кількість голів. Абсолютно правда, що внаслідок такого підходу у нас дуже часто мобілізують бійців, на яких потім бойові командири дивляться і кажуть: а що ми з такими робитимемо?", — заявив Дикий.

Водночас, він зазначив, що іншого джерела поповнення армії, крім ТЦК, практично немає. Рекрутинг спрацював лише в окремих відомих військових частинах, таких як Третя штурмова бригада та "Азов", які змогли укомплектуватися добровольцями.

"Вибачте мене, мільйон людей ми так не наберемо... В реальності нам потрібний мільйон простих мужиків з калашами і поки що тільки ТЦК їх забезпечує", — підкреслив ветеран АТО.

Також Дикий додав, що в Україні масово не служать чоловіки віком від 25 років і вище. Він наголосив, що тут проблема не у мобілізаційному віці. Якщо б почалася мобілізація з 18 років, ситуація б не змінилась.

"Тому питання не у мобілізаційному віці. Якби раптом ми зараз піддалися на цей дискурс, і знизили мобілізаційний вік до 18 років, то ми тим самим би не поповнили армію. А просто до ухилянтів віком 25, 28, 30, 35 і 40 років також додалися б ухилянти 18, 20 і 21 років. Це те, що ми отримаємо, якщо просто формально знизимо мобілізаційний вік", — резюмував він.

Нагадаємо, вчора на пресконференції на саміті у Брюсселі президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею західних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Він заявив, що наразі бригади перебувають без потрібного озброєння. Тому неважливо, чи людині 20 років або ж 30, якщо вона без зброї.

Також ми писали, що вчора Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив про численні випадки порушень з боку працівників ТЦК та СП. Він зазначив, що найбільше занепокоєння викликають ситуації, коли працівники ТЦК ігнорують документи про бронювання від мобілізації, посилаючись на відсутність даних у системі "Оберіг", і вдаються до примусових заходів.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП фронт ситуація на фронті ветерани АТО

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