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Яку категорію військових можуть демобілізувати

27 червня 2024 16:03
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Любомир Кучер
Редактор
Демобілізація військових, у яких родич загинув на війні, що говорить закон
Українські військовослужбовці. Фото: ЗОДА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Одна категорія військовослужбовців, які воюють у складі Збройних сил України, має право на демобілізацію. Це ті військові, які втратили близьких родичів на фронтах російсько-української війни.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Від загальної демобілізації відмовилися

В процесі підготовки закону про мобілізацію із цього законопроєкту була прибрана норма про демобілізацію.

Втім, частина військовослужбовців, які зараз несуть службу в складі Збройних сил України, можуть демобілізуватися законним, хоч і не дуже приємним способом.

Причина для демобілізації

Згідно із чинним законодавством, можливість демобілізації відкрита для однієї категорії військовослужбовців ЗСУ.

Це ті військові, близькі родичі яких — наприклад, брати — загинули під час повномасштабної війни. Такі військовослужбовці мають право демобілізуватися, залишивши службу в українській армії.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив — демобілізація залежить від ефективності мобілізаційних процесів. Зокрема, потрібно розуміти, який є резерв.

Раніше ми повідомляли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації.

ЗСУ
військові
війна в Україні
демобілізація
військовослужбовці

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