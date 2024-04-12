Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Українські військові розповіли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації. За їхніми словами, наразі бригади в найкращому випадку мають лише 40% від необхідного складу, тому необхідно приблизно 100 тисяч осіб, щоб хоча б "закрити" прогалини.

Про це військові розповіли у коментарі LIGA.net у п'ятницю, 12 квітня.

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Демобілізація в Україні

Військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко наголосив, що людей треба витягувати з окопів і переводити на більш спокійні посади.

"А також знизити верхню планку призовного віку — відпустити з армії чоловіків старше 55 років", — зазначив він.

За його словами, такий крок допоміг би знизити напругу в суспільстві.

Лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник каже, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону. Він вважає, що владі варто було або не починати розмови про демобілізацію, або чітко сказати, коли вона буде.

"Так, нам потрібно мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює. Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості", — наголосив він.

Військовий розповів, скільки людей потрібно призвати, аби з'явилася можливість демобілізації.

"У нас бригади де-факто в кращому разі на 40% укомплектовані. Нам потрібно близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 — у резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", — додав Мельник.

Нагадаємо, головний сержант 93-ї ОМБ "Холодний Яр" Іван "Сірий" Буряк зазначив, що демобілізація має відбуватися після відповідних навчань для тих бійців, які прийдуть на заміну. Зараз необхідної кількості військових, вишколених належним чином, немає.

Також 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Проте з документа виключили питання демобілізації, його мають винести окремим документом.