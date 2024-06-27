Демобилизация военных, в которых родственник погиб на войне, что говорит закон

Украинские военнослужащие. Фото: ЗОГА

Одна категория военнослужащих, воюющих в составе Вооруженных сил Украины, имеет право на демобилизацию. Это те военные, которые лишились близких родственников на фронтах российско-украинской войны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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В процессе подготовки закона о мобилизации из этого законопроекта была убрана норма о демобилизации.

Впрочем, часть военнослужащих, которые сейчас несут службу в составе Вооруженных сил Украины, могут демобилизоваться законным, хоть и не очень приятным способом.

Причина для демобилизации

Согласно действующему законодательству, возможность демобилизации открыта для одной категории военнослужащих ВСУ.

Это те военные, близкие родственники которых, например, братья, погибли во время полномасштабной войны. Такие военнослужащие вправе демобилизоваться, оставив службу в украинской армии.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что демобилизация зависит от эффективности мобилизационных процессов. В частности, нужно понимать, какой есть резерв.

Раньше мы сообщали, сколько людей нужно призвать для начала демобилизации.