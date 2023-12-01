Яку повістку ні в якому разі не можна ігнорувати — відповідь адвоката

Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: Нацполіція

Повістки, які отримують військовозобов'язані під час мобілізації, можуть бути кілька видів. Адвокат Радіон Кирилкін розповів, що однією з таких є повістка на відправку. Цей документ означає явку до призовного відділку.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Які бувають види повісток

Кирилкін пояснив, що повістка на відправку є сповіщення про призов на військову службу, із пропозицією з'явитися за вказаною адресою у зазначені час та дату для відправлення на збірний пункт.

Так, існує чотири типи повісток:

для уточнення даних — призовник має з’явитися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Наприклад, про місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї, місця роботи чи навчання тощо;

для медкомісії — зробити медичне обстеження ВЛК, після чого отримати висновок щодо придатності до служби;

про призов на військову службу — про проходження строкової служби та про прибуття на призовний пункт;

про мобілізаційне розпорядження — дають придатному до служби призовнику. Вона відома також як бойова повістка та повістка на відправку.

Бойова повістка зобов'язує прибути на призовний збірний пункт упродовж доби після оголошення мобілізації. За ігнорування такого документа передбачається кримінальна відповідальність із позбавленням волі до трьох років.

Нагадаємо, що існують поважні причини, відповідно до яких, не передбачена відповідальність за неявку до ТЦК та СП.