Коли можна не прибути за повісткою до ТЦК — перелік законних підстав

Чоловіки крокують за чоловіком у військовий формі. Фото: Reuters

Отримавши повістку, військовозобов'язаний чоловік повинен прийти до ТЦК та СП. Однак трапляються непередбачувані випадки, що заважають йому це зробити.

Про це повідомляє ZN.UA.

Читайте також:

Які є поважні причини для неявки в ТЦК

Зазначається, що є низка причин, згідно з якими не передбачена відповідальність за неявку до ТЦК та СП. Ці підстави є законними, адже вказані в постанові Кабміну № 673.

Таким чином серед поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття на збори в пункт і строк, затверджені очільником ТЦК, є такі:

смерть близького родича — батьків, дружини, дитини, рідних брата або сестри, діда, баби, чи близького родича дружини або чоловіка, яка сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що посилення мобілізаційних заходів в Україні тільки-но набирає обертів, про що свідчить вручення повісток за порушення комендантської, розширення повноважень ТЦК та СП тощо. До нарощення призову долучилася ще одна область.