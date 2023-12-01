Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли можна не прибути за повісткою до ТЦК — перелік законних підстав arrow

Коли можна не прибути за повісткою до ТЦК — перелік законних підстав

1 грудня 2023 04:39
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Коли можна не прибути за повісткою до ТЦК — перелік законних підстав
Чоловіки крокують за чоловіком у військовий формі. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Отримавши повістку, військовозобов'язаний чоловік повинен прийти до ТЦК та СП. Однак трапляються непередбачувані випадки, що заважають йому це зробити.

Про це повідомляє ZN.UA

Читайте також:

Які є поважні причини для неявки в ТЦК

Зазначається, що є низка причин, згідно з якими не передбачена відповідальність за неявку до ТЦК та СП. Ці підстави є законними, адже вказані в постанові Кабміну № 673. 

Таким чином серед поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття на збори в пункт і строк, затверджені очільником ТЦК, є такі:

  • смерть близького родича — батьків, дружини, дитини, рідних брата або сестри, діда, баби, чи близького родича дружини або чоловіка, яка сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів;
  • хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
  • здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;
  • потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
  • складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що посилення мобілізаційних заходів в Україні тільки-но набирає обертів, про що свідчить вручення повісток за порушення комендантської, розширення повноважень ТЦК та СП тощо. До нарощення призову долучилася ще одна область.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі