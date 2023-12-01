Какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать — ответ адвоката

Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: Нацполиция

Повестки, получаемые военнообязанными во время мобилизации, могут быть несколько видов. Адвокат Радион Кирилкин рассказал, что одной из таких есть повестка на отправку. Этот документ означает явку в призывный участок.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Кирилкин пояснил, что повестка на отправку есть уведомлением о призыве на военную службу, с предложением явиться по указанному адресу в указанное время и дату отправки на сборный пункт.

Так, существует четыре типа повесток:

для уточнения данных — призывник должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.п.;

для медкомиссии — сделать медицинское обследование ВЛК, после чего получить вывод о пригодности к службе;

о призыве на военную службу — о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт;

о мобилизационном распоряжении — дают пригодному в службу призывнику. Она известна также как боевая повестка и повестка на отправку.

Боевая повестка обязывает прибыть на призывной сборный пункт в течение суток после объявления мобилизации. За игнорирование такого документа предусматривается уголовная ответственность за лишение свободы до трех лет.

Напомним, что существуют уважительные причины, согласно которым, не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП.