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Какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать — ответ адвоката

1 декабря 2023 05:57
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Какую повестку ни в коем случае нельзя игнорировать — ответ адвоката
Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: Нацполиция
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Повестки, получаемые военнообязанными во время мобилизации, могут быть несколько видов. Адвокат Радион Кирилкин рассказал, что одной из таких есть повестка на отправку. Этот документ означает явку в призывный участок.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Кирилкин пояснил, что повестка на отправку есть уведомлением о призыве на военную службу, с предложением явиться по указанному адресу в указанное время и дату отправки на сборный пункт.

Так, существует четыре типа повесток:

  • для уточнения данных — призывник должен явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.п.;
  • для медкомиссии — сделать медицинское обследование ВЛК, после чего получить вывод о пригодности к службе;
  • о призыве на военную службу — о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт;
  • о мобилизационном распоряжении — дают пригодному в службу призывнику. Она известна также как боевая повестка и повестка на отправку.

Боевая повестка обязывает прибыть на призывной сборный пункт в течение суток после объявления мобилизации. За игнорирование такого документа предусматривается уголовная ответственность за лишение свободы до трех лет.

Напомним, что существуют уважительные причины, согласно которым, не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП.

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