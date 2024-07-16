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Яку зброю можуть законно використовувати під час війни цивільні

16 липня 2024 16:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Використання зброї цивільними на війні, що дозволяє закон
Цивільний українець з вогнепальною зброєю. Фото: "Громадське радіо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Цивільні громадяни України під час війни можуть використовувати власну зброю — як мисливську, так і спортивну чи нагородну — для відсічі ворогу. За подібне використання вогнепальної зброї відповідальності громадяни нести не будуть.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Чинне законодавство дозволяє цивільним громадянам у особливий період, під час дії воєнного стану, використовувати для боротьби із загарбниками власну нагородну зброю.

Крім того, дозволяється використовувати наступні категорії зброї:

  • спортивну (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці);
  • мисливську — нарізну, гладкоствольну й комбіновану.

Відповідальності не буде. Але є нюанс

Зазначається, що цивільні особи не будуть нести відповідальності за використання цієї зброї у особливий період.

Але йдеться лише про ситуації, коли вогнепальна зброя використовувалася проти осіб, які брали участь у збройній агресії проти України.

Нагадаємо, що цивільні громадяни, які після початку повномасштабної війни отримали вогнепальну зброю, мають здати її протягом 10 днів після завершення дії воєнного стану. Здавати зброю та невикористані боєприпаси до неї необхідно у відділки Національної поліції України.

Додамо, що Збройні сили України зараз потребують не тільки бойових, а і цивільних професій.

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