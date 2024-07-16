Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какое оружие могут законно использовать во время войны гражданские arrow

Какое оружие могут законно использовать во время войны гражданские

16 июля 2024 16:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Использование оружия гражданскими на войне, что разрешает закон
Гражданский украинец с огнестрельным оружием. Фото: "Громадське радіо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданские граждане Украины во время войны могут использовать собственное оружие — как охотничье, так и спортивное или наградное – для отпора врагу. За подобное использование огнестрельного оружия ответственности граждане нести не будут.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

Читайте также:

Какое оружие позволили использовать гражданским во время войны

Действующее законодательство позволяет гражданским гражданам в особый период во время действия военного положения использовать для борьбы с захватчиками собственное наградное оружие.

Кроме того, разрешается использовать следующие категории оружия:

  • спортивную (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);
  • охотничью — нарезную, гладкоствольную и комбинированную.

Ответственности не будет. Но есть нюанс

Гражданские лица не будут нести ответственности за использование этого оружия в особый период.

Но речь идет только о ситуации, когда огнестрельное оружие использовалось против лиц, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, что гражданские граждане, которые после начала полномасштабной войны получили огнестрельное оружие, должны сдать его в течение 10 дней после завершения действия военного положения. Сдавать оружие и неиспользованные боеприпасы необходимо в отделы Национальной полиции Украины.

Добавим, что вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и гражданских профессиях.

оружие украинцы мобилизация война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля