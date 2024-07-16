Использование оружия гражданскими на войне, что разрешает закон

Гражданский украинец с огнестрельным оружием. Фото: "Громадське радіо"

Гражданские граждане Украины во время войны могут использовать собственное оружие — как охотничье, так и спортивное или наградное – для отпора врагу. За подобное использование огнестрельного оружия ответственности граждане нести не будут.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Действующее законодательство позволяет гражданским гражданам в особый период во время действия военного положения использовать для борьбы с захватчиками собственное наградное оружие.

Кроме того, разрешается использовать следующие категории оружия:

спортивную (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);

охотничью — нарезную, гладкоствольную и комбинированную.

Ответственности не будет. Но есть нюанс

Гражданские лица не будут нести ответственности за использование этого оружия в особый период.

Но речь идет только о ситуации, когда огнестрельное оружие использовалось против лиц, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, что гражданские граждане, которые после начала полномасштабной войны получили огнестрельное оружие, должны сдать его в течение 10 дней после завершения действия военного положения. Сдавать оружие и неиспользованные боеприпасы необходимо в отделы Национальной полиции Украины.

Добавим, что вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и гражданских профессиях.