Использование оружия гражданскими на войне, что разрешает закон

Какое оружие могут законно использовать во время войны гражданские
Гражданские граждане Украины во время войны могут использовать собственное оружие — как охотничье, так и спортивное или наградное – для отпора врагу. За подобное использование огнестрельного оружия ответственности граждане нести не будут.
Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.
Какое оружие позволили использовать гражданским во время войны
Действующее законодательство позволяет гражданским гражданам в особый период во время действия военного положения использовать для борьбы с захватчиками собственное наградное оружие.
Кроме того, разрешается использовать следующие категории оружия:
- спортивную (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);
- охотничью — нарезную, гладкоствольную и комбинированную.
Ответственности не будет. Но есть нюанс
Гражданские лица не будут нести ответственности за использование этого оружия в особый период.
Но речь идет только о ситуации, когда огнестрельное оружие использовалось против лиц, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, что гражданские граждане, которые после начала полномасштабной войны получили огнестрельное оружие, должны сдать его в течение 10 дней после завершения действия военного положения. Сдавать оружие и неиспользованные боеприпасы необходимо в отделы Национальной полиции Украины.
Добавим, что вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и гражданских профессиях.
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