Ідентифікація загиблого воїна — коли роблять повторний тест ДНК

Ідентифікація загиблого воїна — коли роблять повторний тест ДНК

Дата публікації: 5 лютого 2026 20:00
Тест ДНК родичів загиблого військового - повторний тест, причини
Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: dobra-rada.gov.ua

Ідентифікація тіла загиблого військовослужбовця відбувається за допомогою тестів ДНК. Юристи пояснили, коли можливе проведення повторного тесту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Повторний тест ДНК — тільки через слідчого

До юристів звернулася родичка загиблого військовослужбовця.

Жінка поцікавилася, чи можливо зробити повторний тест ДНК загиблого — і як це організувати.

"Ініціювати повторну експертизу за власним бажанням неможливо", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Для такої процедури, пояснив юрист, необхідно звернутися до слідчого, який винесе постанову про повторний відбір зразків біоматеріалу і призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

Три причини для повторного тесту ДНК

Айвазян підкреслив, що повторний відбір генетичного матеріалу можливий у випадку виявлення збігу ДНК.

За словами, адвоката, існує три причини для повторного тесту ДНК.

Це відбувається тоді, коли:

  • під час ідентифікації тіла виявлено явні розбіжності зовнішності й індивідуальних особливостей зниклої людини з даними, що внесені до карти невідомого;
  • відсоток збігу є дуже низьким;
  • втрачений попередньо зібраний зразок генетичного матеріалу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має повідомити родичів про загибель військового на війні.

Додамо, ми повідомляли про те, як забрати тіло загиблого військового та організувати поховання.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
