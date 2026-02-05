Тест ДНК родичів загиблого військового - повторний тест, причини

Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: dobra-rada.gov.ua

Ідентифікація тіла загиблого військовослужбовця відбувається за допомогою тестів ДНК. Юристи пояснили, коли можливе проведення повторного тесту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Повторний тест ДНК — тільки через слідчого

До юристів звернулася родичка загиблого військовослужбовця.

Жінка поцікавилася, чи можливо зробити повторний тест ДНК загиблого — і як це організувати.

"Ініціювати повторну експертизу за власним бажанням неможливо", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Для такої процедури, пояснив юрист, необхідно звернутися до слідчого, який винесе постанову про повторний відбір зразків біоматеріалу і призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

Три причини для повторного тесту ДНК

Айвазян підкреслив, що повторний відбір генетичного матеріалу можливий у випадку виявлення збігу ДНК.

За словами, адвоката, існує три причини для повторного тесту ДНК.

Це відбувається тоді, коли:

під час ідентифікації тіла виявлено явні розбіжності зовнішності й індивідуальних особливостей зниклої людини з даними, що внесені до карти невідомого;

відсоток збігу є дуже низьким;

втрачений попередньо зібраний зразок генетичного матеріалу.

