Тест ДНК родственников погибшего военного - повторный тест, причины

Идентификация тела погибшего военнослужащего происходит с помощью тестов ДНК. Юристы объяснили, когда возможно проведение повторного теста.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Повторный тест ДНК — только через следователя

К юристам обратилась родственница погибшего военнослужащего.

Женщина поинтересовалась, возможно ли сделать повторный тест ДНК погибшего — и как это организовать.

"Инициировать повторную экспертизу по собственному желанию невозможно", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Для такой процедуры, пояснил юрист, необходимо обратиться к следователю, который вынесет постановление о повторном отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.

Три причины для повторного теста ДНК

Айвазян подчеркнул, что повторный отбор генетического материала возможен в случае обнаружения совпадения ДНК.

По словам, адвоката, существует три причины для повторного теста ДНК.

Это происходит тогда, когда:

при идентификации тела выявлены явные расхождения внешности и индивидуальных особенностей пропавшего человека с данными, внесенными в карту неизвестного;

процент совпадения является очень низким;

потерян предварительно собранный образец генетического материала.

