Тест ДНК родственников погибшего военного - повторный тест, причины

Идентификация погибшего воина — когда делают повторный тест ДНК
Идентификация тела погибшего военнослужащего происходит с помощью тестов ДНК. Юристы объяснили, когда возможно проведение повторного теста.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повторный тест ДНК — только через следователя
К юристам обратилась родственница погибшего военнослужащего.
Женщина поинтересовалась, возможно ли сделать повторный тест ДНК погибшего — и как это организовать.
"Инициировать повторную экспертизу по собственному желанию невозможно", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.
Для такой процедуры, пояснил юрист, необходимо обратиться к следователю, который вынесет постановление о повторном отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.
Три причины для повторного теста ДНК
Айвазян подчеркнул, что повторный отбор генетического материала возможен в случае обнаружения совпадения ДНК.
По словам, адвоката, существует три причины для повторного теста ДНК.
Это происходит тогда, когда:
- при идентификации тела выявлены явные расхождения внешности и индивидуальных особенностей пропавшего человека с данными, внесенными в карту неизвестного;
- процент совпадения является очень низким;
- потерян предварительно собранный образец генетического материала.
