Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Идентификация погибшего воина — когда делают повторный тест ДНК

Идентификация погибшего воина — когда делают повторный тест ДНК

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:00
Тест ДНК родственников погибшего военного - повторный тест, причины
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: dobra-rada.gov.ua

Идентификация тела погибшего военнослужащего происходит с помощью тестов ДНК. Юристы объяснили, когда возможно проведение повторного теста.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Повторный тест ДНК — только через следователя

К юристам обратилась родственница погибшего военнослужащего.

Женщина поинтересовалась, возможно ли сделать повторный тест ДНК погибшего — и как это организовать.

"Инициировать повторную экспертизу по собственному желанию невозможно", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Для такой процедуры, пояснил юрист, необходимо обратиться к следователю, который вынесет постановление о повторном отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.

Три причины для повторного теста ДНК

Айвазян подчеркнул, что повторный отбор генетического материала возможен в случае обнаружения совпадения ДНК.

По словам, адвоката, существует три причины для повторного теста ДНК.

Это происходит тогда, когда:

  • при идентификации тела выявлены явные расхождения внешности и индивидуальных особенностей пропавшего человека с данными, внесенными в карту неизвестного;
  • процент совпадения является очень низким;
  • потерян предварительно собранный образец генетического материала.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен сообщить родственникам о гибели военного на войне.

Добавим, мы сообщали о том, как забрать тело погибшего военного и организовать захоронение.

семья тест ДНК военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации