Що таке є-кабінет і як українці можуть отримати повістку — роз'яснення

Чоловік, який дивиться в екран свого смартфону. Фото: Freepik

В Україні планують створити так званий електронний кабінет, в якому буде вся інформація про військовозобов’язаних чоловіків. Тому варто знати, що собою являє є-кабінет і як з нього можна отримати повістку для проходження служби в складі Збройних сил України.

Новини.LIVE розповідає про є-кабінет і повістки у ньому.

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Що таке є-кабінет для військовозобов’язаних

Електронний кабінет або ж є-кабінет — це онлайн-сервіс, в якому буде вся інформація про призовника, резервіста або військовозобов’язаного. Доступ до кабінету, список даних, які вказані в ньому, і послуги для чоловіків визначаються порядком ведення Реєстру.

Коли в Україні запрацює є-кабінет

Варто зазначити, що електронний кабінет для чоловіків запрацює і декілька кроків. За словами заступниці міністра оборони України Катерини Чорногоренко, спочатку буде створений функціонал кабінету, щоб чоловіки внесли остаточні дані про себе, а вже потім ТЦК буде використовувати цю інформацію.

Як отримати повістку в є-кабінеті

За словами адвокатки Марини Бекало, у самому законопроєкті стосовно державного реєстру і та військового обліку не йдеться про процес отримання повісток в є-кабінеті. Однак, ця процедура вказана в іншому законопроєкті.

У проєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" йдеться про те, що військовозобов’язаний може отримати повістку через є-кабінет або на електронну пошту.

У повістці повинні бути вказані такі дані:

Прізвище, ім’я по батькові та дата народження чоловіка

Назва ТЦК СП, який вручає повістку

Мета виклику до ТЦК

Місце, день і час, в який потрібно бути в ТЦК

Підпис людини, яка видала повістку

Реєстраційний номер повістки

Пояснення про те, що буде, якщо чоловік не прийде до військкомату, і обов’язкова причина неявки

Дані, які вказані у повістці. Фото: 24 Канал

Нагадаємо, ми писали про те, що народний депутат Федір Веніславський пояснив, чи будуть електронні повістки.

Раніше ми розповідали про те, що у Верховній Раді України розповіли про повістки та відстрочку від служби в армії.

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