Что такое е-кабинет и как украинцы могут получить повестку — разъяснение

Е-кабинет — что это такое и как украинцы могут получить повестку
В Украине планируют создать так называемый электронный кабинет, в котором будет вся информация о военнообязанных мужчинах. Поэтому стоит знать, что собой представляет е-кабинет и как из него можно получить повестку для прохождения службы в составе Вооруженных сил Украины.
Новини.LIVE рассказывает о е-кабинете и повестках в нем.
Что такое е-кабинет для военнообязанных
Электронный кабинет или же е-кабинет — это онлайн-сервис, в котором будет вся информация о призывнике, резервисте или военнообязанном. Доступ к кабинету, список данных, указанных в нем, и услуги для мужчин определяются порядком ведения Реестра.
Когда в Украине заработает е-кабинет
Стоит отметить, что электронный кабинет для мужчин заработает в несколько шагов. По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, сначала будет создан функционал кабинета, чтобы мужчины внесли окончательные данные о себе, а потом уже ТЦК будет использовать эту информацию.
Как получить повестку в е-кабинете
По словам адвоката Марины Бекало, в самом законопроекте касательно государственного реестра и военного учета речь не идет о процессе получения повесток в е-кабинете. Однако, эта процедура указана в другом законопроекте.
В проекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" говорится, что военнообязанный может получить повестку через е-кабинет или на электронную почту.
В повестке должны быть указаны следующие данные:
- Фамилия, отчество и дата рождения мужчины
- Название ТЦК СП, который вручает повестку
- Цель вызова в ТЦК
- Место, день и время, в которое нужно быть в ТЦК
- Подпись человека, который выдал повестку
- Регистрационный номер повестки
- Объяснение о том, что будет, если мужчина не придет в военкомат, и обязательная причина неявки
Напомним, мы писали о том, что народный депутат Федор Вениславский объяснил, будут ли электронные повестки.
Ранее мы рассказывали о том, что в Верховной Раде Украины рассказали о повестках и отсрочке от службы в армии.
Также мы сообщали о том, что следует делать после получения первой повестки от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!