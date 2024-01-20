Что такое е-кабинет и как украинцы могут получить повестку — разъяснение

Мужчина, который смотрит в экран своего смартфона. Фото: Freepik

В Украине планируют создать так называемый электронный кабинет, в котором будет вся информация о военнообязанных мужчинах. Поэтому стоит знать, что собой представляет е-кабинет и как из него можно получить повестку для прохождения службы в составе Вооруженных сил Украины.

Новини.LIVE рассказывает о е-кабинете и повестках в нем.

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Что такое е-кабинет для военнообязанных

Электронный кабинет или же е-кабинет — это онлайн-сервис, в котором будет вся информация о призывнике, резервисте или военнообязанном. Доступ к кабинету, список данных, указанных в нем, и услуги для мужчин определяются порядком ведения Реестра.

Когда в Украине заработает е-кабинет

Стоит отметить, что электронный кабинет для мужчин заработает в несколько шагов. По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, сначала будет создан функционал кабинета, чтобы мужчины внесли окончательные данные о себе, а потом уже ТЦК будет использовать эту информацию.

Как получить повестку в е-кабинете

По словам адвоката Марины Бекало, в самом законопроекте касательно государственного реестра и военного учета речь не идет о процессе получения повесток в е-кабинете. Однако, эта процедура указана в другом законопроекте.

В проекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" говорится, что военнообязанный может получить повестку через е-кабинет или на электронную почту.

В повестке должны быть указаны следующие данные:

Фамилия, отчество и дата рождения мужчины

Название ТЦК СП, который вручает повестку

Цель вызова в ТЦК

Место, день и время, в которое нужно быть в ТЦК

Подпись человека, который выдал повестку

Регистрационный номер повестки

Объяснение о том, что будет, если мужчина не придет в военкомат, и обязательная причина неявки

Данные, указанные в повестке. Фото: 24 Канал

Напомним, мы писали о том, что народный депутат Федор Вениславский объяснил, будут ли электронные повестки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Верховной Раде Украины рассказали о повестках и отсрочке от службы в армии.

Также мы сообщали о том, что следует делать после получения первой повестки от ТЦК.