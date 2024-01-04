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Посилення мобілізації в Україні — що робити після отримання першої повістки

4 січня 2024 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посилення мобілізації в Україні — що робити після отримання першої повістки
Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про посилення мобілізації. За його словами, наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях.

Про це Володимир Фітьо розповів в ефірі телемарафону.

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Посилення мобілізації в Україні

За словами Фітьо, в Україні відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях, де законом не заборонено. Він каже, що там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Станом на зараз якихось посилень чи послаблень немає.

Отримання першої повістки

Громадяни, які отримали першу повістку, повинні розуміти, що це для уточнення військово-облікових даних. За словами Фітьо, по ній потрібно з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд і встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби.

Право на відтермінування

"Якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за неповносправними батьками або які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований. І якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов — він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП", — повідомив Фітьо.

Що робити студентам денної форми навчання

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ розповів, що ця категорія громадян має особисто раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі у певному виші.

Нагадаємо, мережею поширюється неправдива інформація про роботу поліції на блокпостах у Київській області. Йдеться про те, що правоохоронцям начебто наказали роздавати повістки на контрольно-пропускних пунктах Київщини.

Також ми писали, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Тим часом у Верховній Раді розглядають звільнення від мобілізації (бронювання) військовозобов'язаних, які отримують велику зарплату.

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