Відстрочка для учителів - куди звертатися тим, хто працює не за місцем реєстрації

Єдина мобілізаційна проблема для учителів — про що йдеться
Українські учителі мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Але у ситуації, коли вони працюють не за місцем реєстрації — заяву про відстрочку повинні надавати до того територіального центру комплектування, у якому вони перебувають на військовому обліку, тобто їхати на місце своєї державної реєстрації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.
Відстрочка для освітян
Серед тих категорій військовозобов’язаних громадян, які можуть під час дії воєнного стану оформити відстрочку від мобілізації, є і працівники закладів освіти — дитсадків, шкіл, закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.
Для того, аби отримати відстрочку, вони мають відповідати головній вимозі нового закону про мобілізацію — працювати щонайменше на 0,75 ставки на педагогічній чи керівній посаді.
Проблема для учителів — як її вирішити
Єдиним нюансом, який стосується учителів, що хочуть отримати відстрочку від мобілізації, є необхідність її оформлення за місцем реєстрації.
Коли ж військовозобов’язаний громадянин працює не за місцем офіційної реєстрації та військового обліку, у нього можуть виникнути проблеми.
"Ви повинні звернутися до ТЦК та СП, де перебуваєте на військовому обліку. Тому відмова ТЦК за місцем працевлаштування виглядає цілком логічною", — пояснив В’ячеслав Кирда такому освітянину, який хотів оформити відстрочку за місцем фактичного проживання.
Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.
Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.
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