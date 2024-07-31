Відстрочка для учителів - куди звертатися тим, хто працює не за місцем реєстрації

Учитель на уроці. Фото: "Харків.Коментарі"

Українські учителі мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Але у ситуації, коли вони працюють не за місцем реєстрації — заяву про відстрочку повинні надавати до того територіального центру комплектування, у якому вони перебувають на військовому обліку, тобто їхати на місце своєї державної реєстрації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Відстрочка для освітян

Серед тих категорій військовозобов’язаних громадян, які можуть під час дії воєнного стану оформити відстрочку від мобілізації, є і працівники закладів освіти — дитсадків, шкіл, закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Для того, аби отримати відстрочку, вони мають відповідати головній вимозі нового закону про мобілізацію — працювати щонайменше на 0,75 ставки на педагогічній чи керівній посаді.

Проблема для учителів — як її вирішити

Єдиним нюансом, який стосується учителів, що хочуть отримати відстрочку від мобілізації, є необхідність її оформлення за місцем реєстрації.

Коли ж військовозобов’язаний громадянин працює не за місцем офіційної реєстрації та військового обліку, у нього можуть виникнути проблеми.

"Ви повинні звернутися до ТЦК та СП, де перебуваєте на військовому обліку. Тому відмова ТЦК за місцем працевлаштування виглядає цілком логічною", — пояснив В’ячеслав Кирда такому освітянину, який хотів оформити відстрочку за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.