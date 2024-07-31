Отсрочка для учителей – куда обращаться тем, кто работает не по месту регистрации

Единственная мобилизационная проблема для учителей — о чем идет речь
Украинские учителя имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Но в ситуации, когда они работают не по месту регистрации — заявление об отсрочке должны подавать в тот территориальный центр комплектования, в котором они состоят на военном учете, то есть ехать на место своей государственной регистрации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.
Отсрочка для педагогов
Среди тех категорий военнообязанных граждан, которые могут во время действия военного положения оформить отсрочку от мобилизации, есть и работники учебных заведений — детсадов, школ, заведений профтехнического, высшего и высшего образования.
Для того чтобы получить отсрочку, они должны отвечать главному требованию нового закона о мобилизации — работать не менее 0,75 ставки на педагогической или руководящей должности.
Проблема для учителей — как ее решить
Единственным нюансом, касающимся учителей, желающих получить отсрочку от мобилизации, является необходимость ее оформления по месту регистрации.
Когда военнообязанный гражданин работает не по месту официальной регистрации и военного учета, у него могут возникнуть проблемы.
"Вы должны обратиться в ТЦК и СП, где состоите на военном учете. Поэтому отказ ТЦК по месту трудоустройства выглядит вполне логичным", — объяснил Вячеслав Кирда такому педагогу, который хотел оформить отсрочку по месту фактического проживания.
Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.
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