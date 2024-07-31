Отсрочка для учителей – куда обращаться тем, кто работает не по месту регистрации

Учитель на уроке. Фото: "Харків.Коментарі"

Украинские учителя имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Но в ситуации, когда они работают не по месту регистрации — заявление об отсрочке должны подавать в тот территориальный центр комплектования, в котором они состоят на военном учете, то есть ехать на место своей государственной регистрации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Среди тех категорий военнообязанных граждан, которые могут во время действия военного положения оформить отсрочку от мобилизации, есть и работники учебных заведений — детсадов, школ, заведений профтехнического, высшего и высшего образования.

Для того чтобы получить отсрочку, они должны отвечать главному требованию нового закона о мобилизации — работать не менее 0,75 ставки на педагогической или руководящей должности.

Проблема для учителей — как ее решить

Единственным нюансом, касающимся учителей, желающих получить отсрочку от мобилизации, является необходимость ее оформления по месту регистрации.

Когда военнообязанный гражданин работает не по месту официальной регистрации и военного учета, у него могут возникнуть проблемы.

"Вы должны обратиться в ТЦК и СП, где состоите на военном учете. Поэтому отказ ТЦК по месту трудоустройства выглядит вполне логичным", — объяснил Вячеслав Кирда такому педагогу, который хотел оформить отсрочку по месту фактического проживания.

Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

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