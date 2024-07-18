Неоновлені військово-облікові дані, яка причина є поважною

Єдина поважна причина для неоновлення даних — що говорять юристи
У військовозобов’язаних громадян України, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть виникнути проблеми. Єдиною поважною причиною не оновлення даних може бути лише хвороба.
Про це повідомив адвокат Сергій Старенький.
Чому не оновили дані
Протягом періоду, відведеного законом, далеко не усі військовозобов’язані громадяни оновили військово-облікові дані.
"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом", — упевнений юрист.
Єдина причина
Він додав, що поважних причин, які могли б завадити цьому процесу, фактично не існує.
"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", — підкреслив Сергій Старенький.
Нагадаємо, що народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE заявив, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних можуть продовжити.
Додамо, раніше юристка пояснила, як каратимуть українських чоловіків, яких працівники ТЦК "спіймають" без військового квитка.
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