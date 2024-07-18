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Єдина поважна причина для неоновлення даних — що говорять юристи

18 липня 2024 01:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Неоновлені військово-облікові дані, яка причина є поважною
Черга із військовозобов’язаних, які прийшли оновити дані. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У військовозобов’язаних громадян України, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть виникнути проблеми. Єдиною поважною причиною не оновлення даних може бути лише хвороба.

Про це повідомив адвокат Сергій Старенький.

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Чому не оновили дані

Протягом періоду, відведеного законом, далеко не усі військовозобов’язані громадяни оновили військово-облікові дані.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом", — упевнений юрист.

Єдина причина

Він додав, що поважних причин, які могли б завадити цьому процесу, фактично не існує.

"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", — підкреслив Сергій Старенький.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE заявив, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних можуть продовжити.

Додамо, раніше юристка пояснила, як каратимуть українських чоловіків, яких працівники ТЦК "спіймають" без військового квитка.

військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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