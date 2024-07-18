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Единственная уважительная причина для необновления данных — что говорят юристы

18 июля 2024 01:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Необновленные военно-учетные данные, какая причина уважительна
Очередь из военнообязанных, пришедших обновить данные. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У военнообязанных граждан Украины, не успевших обновить военно-учетные данные, могут возникнуть проблемы. Единственной уважительной причиной не обновления данных может быть только заболевание.

Об этом сообщил адвокат Сергей Старенький.

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В течение отведенного законом периода далеко не все военнообязанные граждане обновили военно-учетные данные.

"Я думаю, что у этих людей будут определенные сложности с тем, чтобы объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свой долг, предусмотренный законом", — уверен юрист.

Единственная причина

Он добавил, что уважительных причин, которые могли бы помешать этому процессу, фактически не существует.

"Пока только болезнь может быть такой уважительной причиной", — подчеркнул Сергей Старенький.

Напомним, что народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE заявил, что срок, отведенный на обновление военно-учетных данных, могут быть продлены.

Добавим, ранее юрист объяснила, как будут наказывать украинских мужчин, которых работники ТЦК "поймают" без военного билета.

военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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