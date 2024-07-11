Мобілізація в Україні — яке покарання чекає, якщо не носити військовий квиток

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

У зв'язку з повномасштабною війною, яку розпочала країна-окупант росія, в Україні триває загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язали носити з собою військово-обліковий документ, яким зокрема є військовий квиток. Його необхідно пред'являти на вимогу представника ТЦК або ж Нацполіції. А у разі відсутності документа на особу чекає покарання.

Читайте також:

Як саме каратимуть військовозобов'язаних чоловіків, які не носять з собою військовий квиток, розповіла юристка Олександра Капітула у коментарі РБК-Україна.

Які документи необхідно носити з собою військовозобов'язаним чоловікам

Як повідомила правозахисниця, з 18 травня 2024 року було встановлено нову форму військово-облікового документа, яка є загальною для всіх категорій громадян: призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Отже, з собою обов'язково необхідно носити військово-обліковий документ нового зразка у письмовій чи електронній формі. Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Юристка зауважила, якщо в особи є військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

Також вона додала, що у застосунку Резерв+ з'явився QR-код, який уповноважені особи можуть просканувати та перевірити чинність електронного військово-облікового документа.

ТЦК та поліція перевіряють військово-облікові документи у чоловіка. Фото: Sergei SUPINSKY

Як каратимуть чоловіків за відсутність військово-облікового документа

За словами Олександри Капітули, відсутність військово-облікового документа або відмова пред'являти його уповноваженим особам вважається порушенням закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (Ст. 210-1 КУпАП). Порушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн.

Крім того, особі можуть виписати повістку для уточнення даних, за якою вона буде зобов'язана явитися до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо не оновити військовий квиток.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Також ми інформували, що у водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою.