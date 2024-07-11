Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військового квитка arrow

Як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військового квитка

11 липня 2024 07:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — яке покарання чекає, якщо не носити військовий квиток
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У зв'язку з повномасштабною війною, яку розпочала країна-окупант росія, в Україні триває загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язали носити з собою військово-обліковий документ, яким зокрема є військовий квиток. Його необхідно пред'являти на вимогу представника ТЦК або ж Нацполіції. А у разі відсутності документа на особу чекає покарання. 

Читайте також:

Як саме каратимуть військовозобов'язаних чоловіків, які не носять з собою військовий квиток, розповіла юристка Олександра Капітула у коментарі РБК-Україна.

Які документи необхідно носити з собою військовозобов'язаним чоловікам

Як повідомила правозахисниця, з 18 травня 2024 року було встановлено нову форму військово-облікового документа, яка є загальною для всіх категорій громадян: призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

Отже, з собою обов'язково необхідно носити військово-обліковий документ нового зразка у письмовій чи електронній формі. Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України). 

Юристка зауважила, якщо в особи є військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

Також вона додала, що у застосунку Резерв+ з'явився QR-код, який уповноважені особи можуть просканувати та перевірити чинність електронного військово-облікового документа.

 

Які документи необхідно носити з собою військовозобов'язаним чоловікам
ТЦК та поліція перевіряють військово-облікові документи у чоловіка. Фото: Sergei SUPINSKY

Як каратимуть чоловіків за відсутність військово-облікового документа

За словами Олександри Капітули, відсутність військово-облікового документа або відмова пред'являти його уповноваженим особам вважається порушенням закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (Ст. 210-1 КУпАП). Порушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 тис. до 25 тис. грн. 

Крім того, особі можуть виписати повістку для уточнення даних, за якою вона буде зобов'язана явитися до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо не оновити військовий квиток

Нагадаємо, ми повідомляли, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Також ми інформували, що у водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою.

штрафи мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців