Контракт із ЗСУ дозволили підписувати іноземцям — Рада ухвалила закон

Іноземці в лавах ЗСУ. Фото: Reuters

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства підписувати контракт із Збройними силами. "За" проголосували 276 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram у четвер, 10 жовтня.

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Железняк розповів, що Рада ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні.

"Рада прийняла в цілому #12023 внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. За — 276", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, окрім підписання контракту із ЗСУ, Нацгвардією та ДПСУ, це рішення також стосується офіцерських посад.

Також в Україні передбачається створення Центру рекрутингу іноземців, який буде проводити перевірку. Під час цієї перевірки будуть з'ясувати наступні питання:

чи законно вказані особи перебувають на території України;

чи притягали їх до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;

чи пов'язані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що така необхідність виникла через складну оперативну обстановку, яка склалася на лінії бойового зіткнення.

"Ситуація потребує значного збільшення чисельності бойового складу Збройних сил України та інших військових формувань як шляхом проведення додаткових заходів мобілізації, так і шляхом залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх охочих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства", — йдеться у документі.

Нагадаємо, нещодавно адвокатка пояснювала, що іноземці, які проживають в Україні, не підлягають загальній мобілізації. Однак є умова, за допомогою якої іноземці можуть потрапити до ЗСУ.

Також ми повідомляли, що у Міноборони назвали кількість добровольців, які рекрутуються щомісяця.