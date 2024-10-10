Контракт с ВСУ разрешили подписывать иностранцам — Рада приняла закон

Иностранцы в рядах ВСУ. Фото: Reuters

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт с Вооруженными силами. "За" проголосовали 276 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ

Железняк рассказал, что Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

"Рада приняла в целом #12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За — 276", — говорится в сообщении.

Как известно, кроме подписания контракта с ВСУ, Нацгвардией и ГПСУ это решение также касается офицерских должностей.

Также в Украине предполагается создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку. В ходе этой проверки будут выяснить следующие вопросы:

законно ли указанные лица находятся на территории Украины;

привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту указывается, что такая необходимость возникла из-за сложной оперативной обстановки, которая сложилась на линии боевого столкновения.

"Ситуация требует значительного увеличения численности боевого состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований как путем проведения дополнительных мероприятий мобилизации, так и путем привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, которые имеют соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в том числе среди иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в документе.

Напомним, недавно адвокат объясняла, что проживающие в Украине иностранцы не подлежат всеобщей мобилизации. Однако есть условие, с помощью которого иностранцы могут попасть в ВСУ.

Также мы сообщали, что в Минобороны назвали количество ежемесячно рекрутируемых добровольцев.