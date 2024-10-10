Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады arrow

Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады

10 октября 2024 13:38
Нина Устименко - Редактор
Нина Устименко
Редактор
Контракт с ВСУ разрешили подписывать иностранцам — Рада приняла закон
Иностранцы в рядах ВСУ. Фото: Reuters
Нина Устименко - Редактор
Нина Устименко
Редактор

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт с Вооруженными силами. "За" проголосовали 276 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ

Железняк рассказал, что Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

"Рада приняла в целом #12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За — 276", — говорится в сообщении.

Как известно, кроме подписания контракта с ВСУ, Нацгвардией и ГПСУ это решение также касается офицерских должностей.

Также в Украине предполагается создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку. В ходе этой проверки будут выяснить следующие вопросы:

  • законно ли указанные лица находятся на территории Украины;
  • привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
  • связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
  • а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту указывается, что такая необходимость возникла из-за сложной оперативной обстановки, которая сложилась на линии боевого столкновения.

"Ситуация требует значительного увеличения численности боевого состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований как путем проведения дополнительных мероприятий мобилизации, так и путем привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, которые имеют соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в том числе среди иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в документе. 

Напомним, недавно адвокат объясняла, что проживающие в Украине иностранцы не подлежат всеобщей мобилизации. Однако есть условие, с помощью которого иностранцы могут попасть в ВСУ.

Также мы сообщали, что в Минобороны назвали количество ежемесячно рекрутируемых добровольцев.

Верховная Рада ВСУ иностранцы мобилизация война в Украине контракт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:43 Целят в спасателей — россияне повредили технику ГСЧС в Одесской области.

13:38 Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады

13:35 Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки

13:30 Смертельное ДТП в Польше — погибли двое украинцев

13:30 В Черновцах полиция задержала военнообязанного — что известно об инциденте

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

13:09 Атаки на Одесчину — медики рассказали о состоянии раненых

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

13:43 Целят в спасателей — россияне повредили технику ГСЧС в Одесской области.

13:38 Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады

13:35 Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки

13:30 Смертельное ДТП в Польше — погибли двое украинцев

13:30 В Черновцах полиция задержала военнообязанного — что известно об инциденте

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

13:09 Атаки на Одесчину — медики рассказали о состоянии раненых

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

12:39 В Харькове не хватает коммунальщиков, спасателей и полицейских, — Терехов

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления