Мобілізація в Україні — коли іноземця можуть взяти до ЗСУ, одна умова

Українські військовослужбовці на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Третій рік в Україні триває війна через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період, відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язані громадяни чоловічої статі підлягають мобілізації. Проте, це правило не стосується іноземців, які проживають на території України.

Коли та за якої умови громадянин іншої країни може потрапити до лав ЗСУ, розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко у своєму Telegram-каналі.

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Чому мобілізація іноземців неможлива

За словами правозахисниці, відповідно до ст. 65 Конституції України, обов'язок захисту Вітчизни стосується виключно українських громадян. Таким чином, іноземці не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Важливий нюанс:

Бувають ситуації, коли чоловіки мають два громадянства — український паспорт та паспорт іншої держави. У такому разі особа може бути мобілізована, адже фактично вона не є іноземцем.

"Чоловік, який має два паспорти, для України є громадянином України, і наявність у нього другого паспорту іншої держави не позбавляє його обов'язку захищати країну", — наголосила адвокатка.

Підписання контракту із ЗСУ. Фото: АрміяInform

Як іноземцю потрапити до ЗСУ — умова

Якщо громадянин іншої країни або особа без громадянства висловлює бажання захищати Україну, важливою умовою є перебування іноземця на території України на законних підставах.

Тоді він має право підписати контракт і служити в лавах Збройних сил України. Для цього необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем його проживання.

Таку особу перевіряють на відсутність судимості. Також вона має відповідати таким вимогам:

підходить за віком;

придатна до військової служби за станом здоров’я;

пройшла професійно-психологічний відбір;

має достатній рівень фізичної підготовки.

Варто додати, що процедура приймання та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила укладення контракту іноземцями та особами без громадянства визначаються Указом Президента України №248.

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