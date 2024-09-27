Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова arrow

Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова

27 вересня 2024 21:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — коли іноземця можуть взяти до ЗСУ, одна умова
Українські військовослужбовці на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Третій рік в Україні триває війна через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період, відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язані громадяни чоловічої статі підлягають мобілізації. Проте, це правило не стосується іноземців, які проживають на території України.

Коли та за якої умови громадянин іншої країни може потрапити до лав ЗСУ, розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко у своєму Telegram-каналі. 

Читайте також:

Чому мобілізація іноземців неможлива

За словами правозахисниці, відповідно до ст. 65 Конституції України, обов'язок захисту Вітчизни стосується виключно українських громадян. Таким чином, іноземці не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. 

Важливий нюанс:

Бувають ситуації, коли чоловіки мають два громадянства — український паспорт та паспорт іншої держави. У такому разі особа може бути мобілізована, адже фактично вона не є іноземцем. 

"Чоловік, який має два паспорти, для України є громадянином України, і наявність у нього другого паспорту іншої держави не позбавляє його обов'язку захищати країну", — наголосила адвокатка.

 

Як іноземцю потрапити до ЗСУ — умова
Підписання контракту із ЗСУ. Фото: АрміяInform

Як іноземцю потрапити до ЗСУ — умова

Якщо громадянин іншої країни або особа без громадянства висловлює бажання захищати Україну, важливою умовою є перебування іноземця на території України на законних підставах.

Тоді він має право підписати контракт і служити в лавах Збройних сил України. Для цього необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем його проживання.

Таку особу перевіряють на відсутність судимості. Також вона має відповідати таким вимогам: 

  • підходить за віком;
  • придатна до військової служби за станом здоров’я;
  • пройшла професійно-психологічний відбір;
  • має достатній рівень фізичної підготовки.

Варто додати, що процедура приймання та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила укладення контракту іноземцями та особами без громадянства визначаються Указом Президента України №248.

Раніше ми писали, що в Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Міноборони назвали кількість добровольців, які рекрутуються щомісяця.

Також ми інформували, які посади в армії жінки обіймають найчастіше.

війна закон ЗСУ іноземці мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

22:30 Пройшов ВЛК, але не пішов служити — на Одещині винесли вирок ухилянту

22:20 У Дніпрі лунають потужні вибухи

21:59 Зеленський представив у США План перемоги України — що буде далі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 Поліція прокоментувала інформацію про захоплення ТРЦ Sky Moll у Києві

21:33 Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова

21:30 Ситуація в енергосистемі — графіки відключень на Одещині в суботу

21:13 Зеленський поділився деталями зустрічі з Трампом

21:13 На Харківщині викладач розбещував неповнолітнього — що вирішив суд

22:39 У Києві посадовець НБУ погрожував військовому "прострелити ноги"

22:33 Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка

22:30 Пройшов ВЛК, але не пішов служити — на Одещині винесли вирок ухилянту

22:20 У Дніпрі лунають потужні вибухи

21:59 Зеленський представив у США План перемоги України — що буде далі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 Поліція прокоментувала інформацію про захоплення ТРЦ Sky Moll у Києві

21:33 Коли іноземці можуть потрапити до ЗСУ — існує лише одна умова

21:30 Ситуація в енергосистемі — графіки відключень на Одещині в суботу

21:13 Зеленський поділився деталями зустрічі з Трампом

21:13 На Харківщині викладач розбещував неповнолітнього — що вирішив суд

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації