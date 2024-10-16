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Інструктор штурмового батальйону назвав головну проблему підготовки мобілізованих

16 жовтня 2024 12:49
Галина Шподарева - редактор
Інструктор штурмового батальйону заявив про погану підготовку мобілізованих
Українські військові проходять навчання у Великій Британії. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Галина Шподарева - редактор

У підготовці мобілізованих в Україні існують певні проблеми. Головна — занадто короткі строки, через що просто неможливо якісно навчити новобранців. 

Про це заявив головний сержант військової частини окремого штурмового батальйону "Арей" УДА, старший інструктор Михайло "Кот" Ковпак, пише УНІАН.

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Підготовка мобілізованих — думка інструктора

На думку інструктора штурмового батальйону на псевдо "Кот", базова підготовка новобранців в Україні залишає бажати кращого — можливо, через її занадто короткі терміни. 

Як зазначив військовий, неможливо за місяць підготувати досконало людину, яка, наприклад, була зварювальником чи водієм.

"В Україні погана базова підготовка. Можливо, через обмеженість у часі. Військовослужбовець місяць перебуває у навчальному центрі. За цей час підготувати досконало людину, яка, умовно кажучи, була зварювальником чи водієм, неможливо", — заявив інструктор. 

На думку військовослужбовця, в першу чергу потрібно збільшувати саме термінів навчання. Далі все залежить від людини: якщо мобілізований має бажання, він навчається швидше.

Чи залишилися елементи "совка"

Михайло Ковпак зазначив, що в його батальйоні бійців вчать не за книжками 1939 року, а з огляду на події, які відбуваються в країні.

"Я в армії вже 10 років, тому, можна сказати, особисто застав, як вчили ще при "совку", а зараз бачу, як ведеться сучасна війна. Я особисто бував на штурмах, водив групи, командував, я все це чудово розумію. Тому ми намагаємося підготувати бійця так, щоб він воював не за "совковими" книжками", — розповів "Кот". 

Деякі новобранці скаржаться, що у центрах замість підготовки до війни їх змушують збирати сміття. На думку інструктора, в цьому випадку все залежить від командування та керівників.

"Як викорінити? Можливо, їх би разочок випустити на передок, щоб вони зрозуміли, що не можна використовувати мобілізованих просто як робочу силу. Як навчання відбувається у нас? Зранку до обіду заняття, пообідали, потім невеличкий відпочинок, і далі навчання аж до вечора. Увечері люди можуть поприбирати, замести, помити у приміщенні, де живуть. Але це вони роблять для себе, ніхто їх не змушує як в казармах", — підсумував військовий.

Нагадаємо, військовий розповів про небезпеку, яка чекає на операторів БпЛА. Російські військові отримують накази знищувати українських солдатів, а не брати їх в полон живими. Під загрозою опиняються оператори дронів, адже вони відіграють ключову роль у знищенні ворога. 

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