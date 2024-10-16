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Инструктор штурмового батальона назвал главную проблему подготовки мобилизованных

16 октября 2024 12:49
Галина Шподарева - редактор
Инструктор штурмового батальона заявил о плохой подготовке мобилизованных
Украинские военные проходят обучение в Великобритании. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Галина Шподарева - редактор

В подготовке мобилизованных в Украине есть определенные проблемы. Главная — слишком короткие сроки, поэтому просто невозможно качественно научить новобранцев.

Об этом заявил главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УГА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак, пишет УНИАН.

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Подготовка мобилизованных — мнение инструктора

По мнению инструктора штурмового батальона под псевдонимом "Кот", базовая подготовка новобранцев в Украине оставляет желать лучшего — возможно, из-за ее слишком коротких сроков. 

Как отметил военный, невозможно за месяц подготовить в совершенстве человека, который, например, был сварщиком или водителем.

"В Украине плохая базовая подготовка. Возможно, из-за ограниченности во времени. Военнослужащий месяц находится в учебном центре. За это время подготовить в совершенстве человека, который, условно говоря, был сварщиком или водителем, невозможно", — заявил инструктор. 

По мнению военнослужащего, в первую очередь нужно увеличивать именно сроки обучения. Далее все зависит от человека: если мобилизованный имеет желание, он учится быстрее.

Остались ли элементы "совка"

Михаил Ковпак отметил, что в его батальоне бойцов учат не по книжкам 1939 года, а учитывая события, которые происходят в стране.

"Я в армии уже 10 лет, поэтому, можно сказать, лично застал, как учили еще при "совке", а сейчас вижу, как ведется современная война. Я лично бывал на штурмах, водил группы, командовал, я все это прекрасно понимаю. Поэтому мы стараемся подготовить бойца так, чтобы он воевал не по "совковым" книжкам", — рассказал "Кот". 

Некоторые новобранцы жалуются, что в центрах вместо подготовки к войне их заставляют собирать мусор. По мнению инструктора, в этом случае все зависит от командования и руководителей.

"Как искоренить? Возможно, их бы разочек выпустить на передок, чтобы они поняли, что нельзя использовать мобилизованных просто как рабочую силу. Как обучение происходит у нас? Утром до обеда занятия, пообедали, потом небольшой отдых, и дальше обучение до вечера. Вечером люди могут поубирать, замести, помыть в помещении, где живут. Но это они делают для себя, никто их не заставляет как в казармах", — подытожил военный.

Напомним, военный рассказал об опасности, ожидающей операторов БпЛА. Российские военные получают приказы уничтожать украинских солдат, а не брать их в плен живыми. Под угрозой оказываются операторы дронов, ведь они играют ключевую роль в уничтожении врага.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Закарпатском ОТЦК и СП рассказали, какие преимущества будут иметь украинцы, подписавшие контракт с ВСУ. Первое главное преимущество — те, кто собирается подписать контракт, могут самостоятельно выбрать специальность и воинскую часть.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП тренировки Рекрутинг новобранцы

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