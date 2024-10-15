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Контракт із ЗСУ — які переваги матимуть військові 2024 року

15 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які переваги мають військові, які підписали контракт
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП з документами. Фото: armyinform.com.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала росія, мобілізація військовозобов'язаних осіб до лав Збройних сил України продовжується. Обов'язковому призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки, бронювання та визнані придатними за станом здоров'я. Водночас громадяни можуть добровільно підписати із ЗСУ контракт. 

Які переваги мають військові-контрактники 2024 року, розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч, пише Mukachevo.net.

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Так, представник ТЦК наголосив, що контрактна служба відкриває перед добровольцями більше можливостей ніж мобілізація. 

Перша головна перевага — ті особи, які збираються підписати контракт, можуть самостійно обрати спеціальність та військову частину. Щобільше, фах можна буде змінити, якщо під час підготовки у навчальному центрі людина знайде себе в іншій військовій справі. 

Також контрактники мають можливість служити в тилових частинах або частинах спеціального транспорту. 

"Військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може", — зауважив Шахлевіч.

Друга, не менш важлива, перевага — при підписанні першого контракту держава виплачує особі одноразову грошову допомогу. 2024 року така виплата становить від 24 224 до 30 280 грн залежно від звання.

За словами Сергія Шахлевіча, військовослужбовці за контрактом також отримують соціальні гарантії:

  • стабільне грошове забезпечення;
  • медобслуговування;
  • компенсації за винайм житла.

"Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, і забезпечення всім необхідним. Людина там знаходить побратимів, посестер", — підкреслив представник ТЦК.

 

Які переваги матимуть українці, які підписали контракт із ЗСУ
Контракт із ЗСУ. Фото: УНІАН

Як укласти контракт із ЗСУ 

Алгоритм підписання контракту включає:

  • бажання вступити до лав ЗСУ;
  • пошук посади на сайтах, наприклад Lobby X або Defence;
  • пошук контактів військової частини та вимог для конкретної посади;
  • отримання рекомендаційного листа від обраної частини.

"Все те саме можна зробити в ТЦК, з людиною буде працювати наш інструктор, який допоможе зібрати пакет документів", — сказав Сергій Шахлевіч.

Раніше ми розповідали, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як військові можуть отримати додаткові дні відпустки.

Також ми інформували, які підстави для звільнення з лав ЗСУ діють 2024 року. 

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