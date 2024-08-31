Військовий отримав інвалідність на фронті - яка сума компенсації

Військовий з інвалідністю. Фото: dlsgroup.com.ua

Інвалідність, отримана внаслідок служби в армії чи участі у бойових діях, компенсується військовослужбовцю державою у вигляді одноразової виплати. Розмір виплати залежить від групи інвалідності.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Компенсація після комісії

Якщо військовослужбовець під час військової служби у ЗСУ отримав травму, що призвела до інвалідності, він має пройти військово-лікарську комісію.

"Якщо ВЛК визначила, що травма, захворювання, поранення чи контузія, отримані при захисті Батьківщини, то одноразову грошову виплату можна отримати як при втраті працездатності, так і при встановленні групи інвалідності", — підкреслив Андрій Топчій.

Розмір компенсації

Юрист назвав розмір компенсації за отриману під час військової служби інвалідність.

Розмір залежить від групи інвалідності: