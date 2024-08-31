Військовий отримав інвалідність на фронті - яка сума компенсації

Інвалідність, отримана на війні, — яка компенсація має надаватися
Інвалідність, отримана внаслідок служби в армії чи участі у бойових діях, компенсується військовослужбовцю державою у вигляді одноразової виплати. Розмір виплати залежить від групи інвалідності.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Компенсація після комісії
Якщо військовослужбовець під час військової служби у ЗСУ отримав травму, що призвела до інвалідності, він має пройти військово-лікарську комісію.
"Якщо ВЛК визначила, що травма, захворювання, поранення чи контузія, отримані при захисті Батьківщини, то одноразову грошову виплату можна отримати як при втраті працездатності, так і при встановленні групи інвалідності", — підкреслив Андрій Топчій.
Розмір компенсації
Юрист назвав розмір компенсації за отриману під час військової служби інвалідність.
Розмір залежить від групи інвалідності:
- 1 група інвалідності — 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);
- 2 група інвалідності — 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);
- 3 група інвалідності — 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).
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