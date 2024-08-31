Военный получил инвалидность на фронте – какова сумма компенсации

Инвалидность, полученная на войне — какая компенсация должна предоставляться
Инвалидность, полученная в результате службы в армии или участия в боевых действиях, компенсируется военнослужащему государством посредством единовременной выплаты. Размер выплаты зависит от группы инвалидности.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Компенсация после комиссии
Если военнослужащий во время военной службы в ВСУ получил травму, повлекшую инвалидность, он должен пройти военно-врачебную комиссию.
"Если ВВК определила, что травма, заболевания, ранения или контузия получены при защите Родины, то единовременную денежную выплату можно получить как при потере трудоспособности, так и при установлении группы инвалидности", — подчеркнул Андрей Топчий.
Размер компенсации
Юрист назвал размер компенсации за полученную во время военной службы инвалидность.
Размер зависит от группы инвалидности:
- 1 группа инвалидности — 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);
- 2 группа инвалидности — 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн);
- 3 группа инвалидности — 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).
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