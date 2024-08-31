Военный получил инвалидность на фронте – какова сумма компенсации

Военный с инвалидностью. Фото: dlsgroup.com.ua

Инвалидность, полученная в результате службы в армии или участия в боевых действиях, компенсируется военнослужащему государством посредством единовременной выплаты. Размер выплаты зависит от группы инвалидности.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Компенсация после комиссии

Если военнослужащий во время военной службы в ВСУ получил травму, повлекшую инвалидность, он должен пройти военно-врачебную комиссию.

"Если ВВК определила, что травма, заболевания, ранения или контузия получены при защите Родины, то единовременную денежную выплату можно получить как при потере трудоспособности, так и при установлении группы инвалидности", — подчеркнул Андрей Топчий.

Размер компенсации

Юрист назвал размер компенсации за полученную во время военной службы инвалидность.

Размер зависит от группы инвалидности: