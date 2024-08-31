Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Инвалидность, полученная на войне — какая компенсация должна предоставляться arrow

Инвалидность, полученная на войне — какая компенсация должна предоставляться

31 августа 2024 07:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный получил инвалидность на фронте – какова сумма компенсации
Военный с инвалидностью. Фото: dlsgroup.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Инвалидность, полученная в результате службы в армии или участия в боевых действиях, компенсируется военнослужащему государством посредством единовременной выплаты. Размер выплаты зависит от группы инвалидности.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

Читайте также:

Компенсация после комиссии

Если военнослужащий во время военной службы в ВСУ получил травму, повлекшую инвалидность, он должен пройти военно-врачебную комиссию.

"Если ВВК определила, что травма, заболевания, ранения или контузия получены при защите Родины, то единовременную денежную выплату можно получить как при потере трудоспособности, так и при установлении группы инвалидности", — подчеркнул Андрей Топчий.

Размер компенсации

Юрист назвал размер компенсации за полученную во время военной службы инвалидность.

Размер зависит от группы инвалидности:

  • 1 группа инвалидности — 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);
  • 2 группа инвалидности — 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн);
  • 3 группа инвалидности — 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).

Также важные новости дня по теме:

ВСУ инвалидность компенсация лицо с инвалидностью военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:21 Житель Львова оформил около полусотни кредитов на сожителя — как его наказал суд

07:20 В Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" проехался первый пробный поезд

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП водителям придется задержаться

07:10 Инвалидность, полученная на войне — какая компенсация должна предоставляться

07:01 Доступ к Приват24 — украинцам объяснили, как изменить старый номер телефона

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:56 Настоящий "человек дождя" — появились подробности о брате Павла Дурова, разыскиваемом МВД Франции

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце августа

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в конце августа

06:30 Отказ от выполнения боевого распоряжения — как лучше поступить военному

06:25 Не видят собственных поместий в Европе — где теперь отдыхают российские чиновники

07:21 Житель Львова оформил около полусотни кредитов на сожителя — как его наказал суд

07:20 В Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" проехался первый пробный поезд

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП водителям придется задержаться

07:10 Инвалидность, полученная на войне — какая компенсация должна предоставляться

07:01 Доступ к Приват24 — украинцам объяснили, как изменить старый номер телефона

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:56 Настоящий "человек дождя" — появились подробности о брате Павла Дурова, разыскиваемом МВД Франции

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце августа

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в конце августа

06:30 Отказ от выполнения боевого распоряжения — как лучше поступить военному

06:25 Не видят собственных поместий в Европе — где теперь отдыхают российские чиновники

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку