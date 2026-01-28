Видео
Главная Мобилизация Юноша помогал мужчинам бежать из Украины — его будут судить

Юноша помогал мужчинам бежать из Украины — его будут судить

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 03:32
Молодой человек помогал военнообязанным бежать за границу — ответит перед судом
Задержанный переправщик. Фото: Прокуратура Украины

В Рокитновском районе Ровенской области 19-летний парень организовал канал незаконного пересечения границы. Нарушителя разоблачили и будут судить.

Об этом 16 января сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, нарушитель прокладывал призывникам маршруты за пределами пунктов пропуска и помогал выезжать за границу. Переправщика разоблачили в прошлом году в августе. Юноша попался с поличным, когда мотоциклом довез военнообязанного до пограничной зоны. За такую услугу он рассчитывал получить 6,5 тысячи долларов. Ранее этот парень уже совершал аналогичное нарушение, действуя в составе группы переправщиков — обвинительный акт по факту того преступления находится на рассмотрении суда.

Какое наказание грозит переправщику

За повторную организацию незаконной переправки человека через госграницу задержанный может попасть в тюрьму на срок до девяти лет. Дело уже направили в суд.

Напомним, на Прикарпатье мужчину оштрафовали за нарушение правил воинского учета. Суд признал наложение штрафа незаконным.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины не захотел получать повестку. Его приговорили к году испытательного срока.

суд мобилизация военнообязанные выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
