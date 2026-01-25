Житель Полтавщини не з'явився за повісткою — як його покарав суд

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Житель Лохвицької громади Полтавщини під час загальної мобілізації ухилився від призову на військову службу. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в суботу, 24 січня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Деталі справи

За даними слідства, ВЛК визнала військовозобов'язаного чоловіка, який перебував на обліку, придатним до службу. У червні минулого року фігурант прибув до військкомату, але отримувати бойову повістку відмовився і не з'явився на відправлення до військової частини, хоча підстав для відстрочки не мав.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. За ухилення від призову суд призначив чоловіку три роки ув'язнення, але замінив реальний термін роком іспитового.

"Умовний термін не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов’язаним та підлягає призову під час мобілізації", — йдеться в повідомленні ТЦК та СП.

Нагадаємо, житель Полтавської області після отримання повістки не прибув на відправлення до військової частини. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині свідок Єгови через релігійні переконання ухилився від служби. Найближчі п'ять років він проведе у в'язниці.