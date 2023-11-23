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Юрист пояснив, чи можна 17-річним хлопцям виїхати за кордон під час воєнного стану

23 листопада 2023 12:25
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Юрист пояснив, чи можна 17-річним хлопцям виїхати за кордон під час воєнного стану
Перевірка документів на кордоні у водія. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Ще наприкінці 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Цим документом зазначаються, що чоловіки мають ставати на облік у 17 років.

Юрист Ростислав Кравець у коментарі "Фактам" пояснив, чи можна 17-річним юнакам виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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Чи можна 17-річним хлопцям виїхати за кордон під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні під мобілізацію потрапляють усі чоловіки віком від 18 до 60 років, їм не можна виїжджати за кордон. Однак, шо ж робити 17-річним юнакам, які вже стали на облік. За словами юриста, юнаки, яким 17 років, перетинати кордон мають повне право.

"Якщо говорити чесно, то не мають права забороняти виїжджати за кордон навіть в період воєнного стану. Що ж стосується Держприкордонслужби, то, дійсно, трапляються випадки, коли вони не випускають чоловіків віком від 17 років за кордон", — ділиться Ростислав Кравець. 

Проте є нюанси, коли неповнолітнього хлопця можуть не випустити за кордон. Це можливо лише тоді, коли особа з 16 років не стала на військовий облік, або ж на обліку стоїть, але не має прописного свідоцтва. 

"Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у звʼязку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років і там нічого не зазначено. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон. Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон", — пояснює юрист. 

Нагадаємо, нещодавно юристи розповіли, що робити, якщо працівники ТЦК "пакують" в авто.

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