Юрист объяснил, можно ли 17-летним парням уехать за границу во время военного положения

Проверка документов на границе у водителя. Фото: ГПСУ

Еще в конце 2022 года Кабинет Министров принял постановление "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Этим документом указывается, что мужчины должны становиться на учет в 17 лет.

Юрист Ростислав Кравец в комментарии "Фактам" объяснил, можно ли 17-летним парням выезжать за границу во время военного положения.

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Можно ли 17-летним парням уехать за границу во время военного положения

Во время военного положения в Украине под мобилизацию попадают все мужчины от 18 до 60 лет, им нельзя выезжать за границу. Однако что делать 17-летним парням, которые уже стали на военный учет. По словам юриста, парням, которым 17 лет, пересекать границу имеют полное право.

"Если говорить честно, то не имеют права запрещать выезжать за границу даже в период военного положения. Что же касается Госпогранслужбы, то действительно случаются случаи, когда они не выпускают мужчин в возрасте от 17 лет за границу", — делится Ростислав Кравец.

Однако есть нюансы, когда несовершеннолетнего парня могут не выпустить за границу. Это возможно только тогда, когда парень с 16 лет не стало на военный учет, или на учете стоит, но не имеет прописного свидетельства.

"Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что у лица нет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за граница. Фактически, с 16 лет парень должен стоять на военном учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу", — объясняет юрист.

Напомним, недавно юристы рассказали, что делать, если работники ТЦК "упаковывают" в авто.