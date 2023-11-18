Юрист пояснив, чи можна піти зі служби, якщо став студентом після мобілізації

Хлопець навчається на заняттях. Фото: Sputnik Латвія

Військовозобов'язані, які вирішили здобути освіту після початку мобілізації, можуть звільнитися зі служби тільки в одному випадку. За словами адвокатки Марини Бекало, це станеться у випадку ухвалення урядом певного законопроєкту.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Так, Марина Бекало зазначила, що норма ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не передбачає звільнення з військової служби через навчання на денній формі. Однак така можливість з'явиться, якщо уряд ухвалить законопроєкт №10209 від 03.11.2023 р.

"Наприклад, військовослужбовець на момент мобілізації був студентом денної форми навчання та не реалізував з якихось причин своє право на відстрочку. Або перебував в академічній відпустці та поновився в період служби. Або з заочної форми перейшов на денну форму. Чи вступив у навчальний заклад в період проходження ним військової служби. Він буде мати можливість звільнитися, якщо буде ухвалено цей законопроєкт", — пояснила адвокатка.

Вона додала, що потрібно буде подати рапорт та документи командуванню, які є доказом навчання на денній чи дуальній формі.

Нагадаємо, що деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб уникнення від мобілізації. Народна депутатка України Наталія Піпа розповіла, що готує влада, щоб цьому перешкодити.