Юрист объяснил, можно ли уйти со службы, если стал студентом после мобилизации

Парень учится на занятиях. Фото: Sputnik Латвия

Военнообязанные, решившие получить образование после начала мобилизации, могут освободиться со службы только в одном случае. По словам адвоката Марины Бекало, это произойдет в случае принятия правительством определенного законопроекта.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Так, Марина Бекало отметила, что норма ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает освобождение с военной службы через обучение на дневной форме. Однако такая возможность появится, если правительство примет законопроект №10209 от 03.11.2023 г.

"Например, военнослужащий на момент мобилизации был студентом дневной формы обучения и не реализовал по каким-либо причинам свое право на отсрочку. Или находился в академическом отпуске и возобновился в период службы. Или по заочной форме перешел на дневную форму. Или поступил в учебное заведение в период прохождение им военной службы. Он будет иметь возможность освободиться, если будет принят этот законопроект", — пояснила адвокат.

Она добавила, что нужно будет подать рапорт и документы командованию, являющиеся доказательством обучения на дневной или дуальной форме.

Напомним, что некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ избегания мобилизации. Народная депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что готовит власть, чтобы этому помешать.