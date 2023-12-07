Юрист пояснив, хто і де може законно вручати повістки

Врученням повісток працівниками ТЦК. Фото: google

Останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, хто і де законно може вручати повістки.

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Хто може вручати повістку

За словами юриста, оповіщення та повідомлення військовозобов'язаних про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці, відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Варто підмітити, що особа, яка вручає повістку не обов’язково має бути військовослужбовцем та носити форму, однак обов'язкова повинна бути наділена повноваженнями для вручення повістки. Проте, якщо вручати повістку підійшов працівник ТЦК, то він повинен представитись, назвати свою посаду, підстави відповідно яких, особам надані повноваження на вручення повістки та бути одягненим у військову форму, що має містити знаки розрізнення військовослужбовців, зокрема погони, нашивки.

Чи мають право вручати повістки працівники поліції

Айвазян пояснив, що відповідно до чинного законодавства, представники поліції мають права перевіряти документи в осіб, якщо є підозра щодо вчинення злочину, появи в стані алкогольного сп’яніння та інше, проте вони повинні назвати причину такої перевірки документів.

Водночас представники поліції повноважень на вручення повісток не мають.

Де можуть вручати повістки

"Саме питання місця вручення повістки у нормативних документах детально не описано, проте більшість юристів з цього питання вважають, що повістка має бути вручена за місцем роботи/навчанням або місцем проживання громадянина для можливості встановлення особи", — наголосив юрист.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах для вручення повісток. Це відбувалося в Мукачево і Хусті.