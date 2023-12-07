Юрист объяснил, кто и где может законно вручать повестки

Вручение повесток работниками ТЦК. Фото: google

В последнее время повестки на улицах могут вручать даже полицейские или другие работники госучреждений. Однако, если они не наделены полномочиями вручения повестки, то не имеют права этого делать, а от повестки можно отказаться.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, кто и где может законно вручать повестки.

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Кто может вручать повестку

По словам юриста, оповещение и сообщение военнообязанным о призыве на срочную военную службу и их прибытии на призывные участки происходит по приказам районных военных комиссаров и повесткам, врученным призывникам через жилищно-эксплуатационные организации домовладельцев, соответствующие исполнительные органы сельских, поселковых и городских где нет военных комиссариатов, руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности.

Следует заметить, что лицо, которое вручает повестку, не обязательно должно быть военнослужащим и носить форму, однако обязательное должно быть наделено полномочиями для вручения повестки. Однако, если вручать повестку подошел работник ТЦК, то он должен представиться, назвать свою должность, основания в соответствии с которыми, лицам предоставлены полномочия на вручение повестки и быть одетым в военную форму, которая должна содержать знаки различия военнослужащих, в том числе погоны, нашивки.

Имеют ли право вручать повестки сотрудники полиции

Айвазян пояснил, что согласно действующему законодательству представители полиции имеют право проверять документы у лиц, если есть подозрение в совершении преступления, появлении в состоянии алкогольного опьянения и прочее, однако они должны назвать причину такой проверки документов.

В то же время у представителей полиции полномочий на вручение повесток нет.

Где могут вручать повестки

"Сам вопрос места вручения повестки в нормативных документах подробно не описан, однако большинство юристов по этому вопросу считают, что повестка должна быть вручена по месту работы/учебы или месту жительства гражданина для возможности установления личности", — подчеркнул юрист.

Напомним, недавно в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили очередные рейды по тренажерным залам для вручения повесток. Это происходило в Мукачево и Хусте.