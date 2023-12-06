На Закарпатті відвідувачам спортзалів продовжують роздавати повістки
На Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Цк відбувалося в Мукачево і Хусті.
Відповідні відео ширяться на різноманітних Telegram-каналах.
Працівники ТЦК та СП роздавали повістки в тренажерних залах
Услід за Ужгородом працівники ТЦК навідалися до тренажерних залів Мукачева та Хуста.
Як пишуть місцеві ЗМІ, тепер представники ТЦК роздавали повістки всім відвідувачам "тренажерок".
Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.
Нагадаємо, що раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.
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