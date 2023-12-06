На Закарпатті відвідувачам спортзалів продовжують роздавати повістки

Працівники ТЦК та СП у тренажерному залі. Фото: скриншот

На Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Цк відбувалося в Мукачево і Хусті.

Відповідні відео ширяться на різноманітних Telegram-каналах.

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Працівники ТЦК та СП роздавали повістки в тренажерних залах

Услід за Ужгородом працівники ТЦК навідалися до тренажерних залів Мукачева та Хуста.

Як пишуть місцеві ЗМІ, тепер представники ТЦК роздавали повістки всім відвідувачам "тренажерок".

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.

Нагадаємо, що раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.