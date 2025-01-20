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Юрист пояснив, хто з обмежено придатних не отримає бронювання

20 січня 2025 13:02
Артем Кругленко - Редактор
ВЛК для обмежено придатних — хто не зможе отримати бронювання
Військовий на ВЛК. Фото: armyinform
Артем Кругленко - Редактор

Військовозобов'язані чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними, до 5 лютого 2025 року мають пройти військово-лікарську комісію. Якщо вони цього не зроблять, то можуть не отримати права на бронювання від мобілізації. 

Про це пише NV

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Бронювання для обмежено придатних чоловіків

Юристи повідомили, якщо обмежено придатні чоловіки не пройдуть ВЛК до 5 лютого, вони не зможуть отримати бронювання від мобілізації. Водночас ті, хто вже має бронь, забронюватися повторно не зможуть після 28 лютого. Цн крайній термін, коли підприємства повинні заново підтвердити свій статус критичності для того, аби мати можливість бронювати своїх працівників. 

Наразі відомо, що усі чоловіки в Україні мають бронювання максимум до 28 лютого. 

Беручи до уваги усі вимоги та чинне законодавство, юристи зійшлися на думці, що заброньовані обмежено придатні теж мають пройти ВЛК, і якщо постанова забороняє ТЦК направляти їм повістки, тоді вони точно мають ініціювати проходження комісії самостійно.

Хто не зможе отримати бронювання після 28 лютого

За словами експертів, якщо людина не уточнила свої дані чи перебуває в пошуку, тоді повторне бронювання після 28 лютого можуть не дати. Оскільки, з 1 грудня в Україні бронювання відбувається лише в застосунку "Дія", то коли програма побачить позначку "розшук" у "Резерв+" такій людині відмовлять у бронюванні автоматично. 

Нагадаємо, до 4 лютого всі військовозобов'язані, які мали статус "обмежено придатний до військової служби", зобов'язані пройти повторну ВЛК.

Водночас ми писали, кому не треба проходити повторну ВЛК

мобілізація бронювання війна в Україні ВЛК обмежено придатні

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