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Повторна ВЛК — кому не треба проходити

31 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна військово-лікарська комісія - чи мають проходити повторну ВЛК військові
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: news.blog.net.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри вимоги вітчизняного військового законодавства, проходити повторну військово-лікарську комісію потрібно далеко не усім. Зокрема ті, хто змінив статус військовозобов’язаного на військовослужбовця, звільняються від цього обов’язку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Олена Собяніна.

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Згідно із чинним законодавством, частина військовозобов’язаних громадян має обов’язково пройти повторну військово-лікарську комісію.

Це стосується, зокрема, тих громадян, які першою ВЛК були визнані обмежено придатними до військової служби.

Але не усі колишні обмежено придатні мають проходити цю комісію.

Коли не треба проходити повторну ВЛК

До юристів звернулася дружина такого громадянина, яка зазначила, що він зараз перебуває у складі ЗСУ — і поцікавилася, чи потрібно її чоловіку проходити повторну військово-лікарську комісію.

"На сьогодні обов’язок пройти ВЛК обмежено придатним стосується військовозобов’язаних, а не військовослужбовців, у зв’язку з чим йому не потрібно обов’язково проходити ВЛК до 4 лютого", — відповіла адвокатка Олена Собяніна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.

Додамо, ми повідомляли, коли потрібно проходити повторну ВЛК обмежено придатним.

мобілізація ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні військовослужбовці

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00:48 У Запорізькій області внаслідок атаки горять будинки, — ОВА

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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00:30 Коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно

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