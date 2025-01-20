ВВК для ограниченно годных — кто не сможет получить бронирование

Военный на ВВК. Фото: armyinform

Военнообязанные мужчины, которых ранее признали ограниченно годными, до 5 февраля 2025 года должны пройти военно-врачебную комиссию. Если они этого не сделают, то могут не получить права на бронирование от мобилизации.

Об этом пишет NV.

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Бронирование для ограниченно годных мужчин

Юристы сообщили, если ограниченно годные мужчины не пройдут ВВК до 5 февраля, они не смогут получить бронирование от мобилизации. В то же время те, кто уже имеет бронь, забронироваться повторно не смогут после 28 февраля. Это крайний срок, когда предприятия должны заново подтвердить свой статус критичности для того, чтобы иметь возможность бронировать своих работников.

Сейчас известно, что все мужчины в Украине имеют бронирование максимум до 28 февраля.

Принимая во внимание все требования и действующее законодательство, юристы сошлись во мнении, что забронированные ограниченно годные тоже должны пройти ВВК, и если постановление запрещает ТЦК направлять им повестки, тогда они точно должны инициировать прохождение комиссии самостоятельно.

Кто не сможет получить бронирование после 28 февраля

По словам экспертов, если человек не уточнил свои данные или находится в поиске, тогда повторное бронирование после 28 февраля могут не дать. Поскольку, с 1 декабря в Украине бронирование происходит только в приложении "Дія", то когда программа увидит отметку "розыск" в "Резерв+" такому человеку откажут в бронировании автоматически.

Напомним, до 4 февраля все военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный к военной службе", обязаны пройти повторную ВВК.

В то же время мы писали, кому не надо проходить повторную ВВК.