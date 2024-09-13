Юрист заявив, що проходження ВЛК можливе тільки за направленням

Процес проходження ВЛК. Фото: "РБК-Україна"

В Україні, під час воєнного стану, всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію щороку. Проте проходження ВЛК можливе тільки за направленням.

Про це розповів адвокат Роман Кичко в інтерв'ю Українському радіо у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Коли потрібно пройти ВЛК

За його словами, у мирний час ця процедура є обов'язковою лише раз на п’ять років, але під час воєнного стану — щороку.

"Але специфіка військово-лікарської комісії єдина ― це завжди має відбуватися за викликом, за направленням. Повістка на проходження ВЛК може бути, але перед проходженням комісії завжди буде направлення", — заявив юрист.

Він уточнив, що направлення повинно бути на аркуші формату А4 з фотокарткою та всіма необхідними даними про військовозобов’язаного.

"Тобто ВЛК завжди проходять за направленням, без направлення людина не може пройти ВЛК, у неї не виникає цього обов’язку. Коли ТЦК намагається штрафувати особу, якщо вона нібито не пройшла ВЛК раз на рік, то, на мою думку, вони користуються необізнаністю людей у юридичному плані. І це незаконно. Не було направлення ― не виникло обов’язку з’явитися ― не може бути штрафу та адміністративної відповідальності", — додав Кичко.